Valentina Ferragni “sfida” Barbie | il suo vestito è più scollato – FOTO

_scansafatiche_ : Io gli unici influencer che seguo sono Chiara Ferragni, Giulia Valentina e Tommaso Zorzi perché portano contenuti d… - infoitcultura : Valentina Ferragni, la posizione che infiamma il web: una dea, è pazzesca – FOTO - infoitcultura : Valentina Ferragni collabora con Barbie - zazoomblog : Valentina Ferragni collabora con Barbie - #Valentina #Ferragni #collabora #Barbie - Maria26165107 : RT @MarikaLotito: Valentina Ferragni, Paola di Benedetto, Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, Ludovica valli... tutte che mettono like al… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Ferragni

Che siano quelle dell'arcobaleno (vedi il maglione di) o quelle alla marinaretta, noi siamo già conquistate. This content is imported from Instagram. You may be able to find the ...Tuttavia, la sorella diha prontamente smontato questa ipotesi, affermando: "Rachele è il nome della bambola di Leo, non della sorellina. Non potremmo mai rubarglielo". Dal doppio ...Valentina Ferragni mostra la Barbie realizzata per la challange, il suo abito però è più scollato e manda il web in delirio, l'influencer è bella da paura.Per celebrare l’arrivo di una nuova linea di Barbie nata per sottolineare l’importanza del poter esprimere se stessi, la famosa bambola ha ...