Vaccino | possibile usare Astrazeneca fino a 65 anni

(Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A seguito del parere del CTS dell’Aifa e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità, in una circolare il ministero della Salute sottolinea la la possibilità di utilizzo delCovid-19 dinella fascia di età compresa tra i 18 e i 65, a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su Sars-CoV-2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia delsuperiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55, nonchè nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del gruppo Sage dell’Oms. Pertanto, secondo la circolare, ildipuò essere ...

ROMA (ITALPRESS) – A seguito del parere del CTS dell'Aifa e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità, in una circolare il ministero della Salute sottolinea la la possibilità di ...