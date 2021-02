Vaccino per Precari e non Residenti, Toccafondi: Azione Indispensabile per Tenere Le Scuole Aperte (Di martedì 23 febbraio 2021) Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, parla di Vaccino e chiede di garantirlo anche a Precari e non Residenti. “La vaccinAzione del personale scolastico è ... Leggi su youreduaction (Di martedì 23 febbraio 2021) Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, parla die chiede di garantirlo anche ae non. “La vaccindel personale scolastico è ...

ladyonorato : E con questi episodi (tutt’altro che rari) si programma di vaccinare in luoghi privi di adeguata strumentazione per… - RobertoBurioni : Chi ha bar, ristoranti, palestre e via dicendo ha pagato un prezzo terribile per la pandemia. Per tutti loro ora si… - lorepregliasco : Ottima notizia! Il vaccino Pfizer ha bloccato quasi il 90% delle trasmissioni, il che suggerisce che è efficace non… - mandarallo : RT @WeltanschauungI: Uno dei più gravi errori che non si sarebbe mai dovuto fare è stato quello di cedere alla narrazione 'vaccino = soluzi… - ViselliTania : RT @VirtualRaven: per #fareinformazione proviamo a spiegare come funziona il vaccino a #mRNA #pfizer e #moderna. #CICAP #ACivicDuty #COVID1… -