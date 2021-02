Vaccino, i medici di Roma: “Patentino per chi lavora con il pubblico” (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Quando si lavora con il pubblico non è possibile che rimanga la libertà assoluta, questo vale sia per i medici sia per gli insegnanti. Chi lavora a contatto con i cittadini ha il dovere di tutelarli e tutelarsi. Serve dunque una sorta di ‘patentino‘ per continuare ad esercitare la propria professione”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Occorre attenzione sulla scuola, dobbiamo continuare a salvaguardarla- prosegue Magi- perché iniziamo ad avere qualche problema con le varianti, soprattutto con quella inglese. Sembra che ci sia una parte del corpo docente che sta rifiutando di fare il vaccino. Per evitare questi problemi il governo potrebbe pensare di rendere la vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico”. D’altronde la Regione Puglia, ricorda Magi, ai sensi della legge 81 sul risk management “ha già reso il vaccino un requisito indispensabile”. “BENE DOSI AD ANZIANI, MA NON DIMENTICARE DISABILI“ Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – “Quando si lavora con il pubblico non è possibile che rimanga la libertà assoluta, questo vale sia per i medici sia per gli insegnanti. Chi lavora a contatto con i cittadini ha il dovere di tutelarli e tutelarsi. Serve dunque una sorta di ‘patentino‘ per continuare ad esercitare la propria professione”. Così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire. “Occorre attenzione sulla scuola, dobbiamo continuare a salvaguardarla- prosegue Magi- perché iniziamo ad avere qualche problema con le varianti, soprattutto con quella inglese. Sembra che ci sia una parte del corpo docente che sta rifiutando di fare il vaccino. Per evitare questi problemi il governo potrebbe pensare di rendere la vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico”. D’altronde la Regione Puglia, ricorda Magi, ai sensi della legge 81 sul risk management “ha già reso il vaccino un requisito indispensabile”. “BENE DOSI AD ANZIANI, MA NON DIMENTICARE DISABILI“

fanpage : Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - laGigogin : @AdaMggre 2 desk in ingresso per verifica convocazione, un desk di distribuzione moduli consenso e anamnesi, 2 gran… - ziotinotgr : RT @TgrMolise: Il #Molise pronto a coinvolgere i medici di famiglia nella somministrazione delle dosi di #vaccino #IoSeguoTgr https://t.co… - RomildaAlexia : Le dosi di vaccino facciamole arrivare ai medici di base prima del 1 marzo altrimenti è solo una presa in giro. - Sakurauchi_Hime : RT @archbiss: @MinervaMcGrani1 @Elisa34012803 Modificatore genetico Pfizer. Serve ad altro. Il Covid 19 lo curano i medici veri. Quelli cal… -