Vaccino, follia delle Regioni: usate solo il 20% delle dosi Astrazeneca (Di martedì 23 febbraio 2021) I dati sulla somministrazione del Vaccino anti-Covid che arrivano da Ministero della Salute sono davvero inquietanti. Ecco che sta succedendo. Il Vaccino sembra davvero l’unica arma possibile contro il virus del Covid19 che da un anno ormai sta vessando il nostro Paese e che ha messo in ginocchio la sanità e l’economia di tutto il mondo. Le somministrazioni vanno davvero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) I dati sulla somministrazione delanti-Covid che arrivano da Ministero della Salute sono davvero inquietanti. Ecco che sta succedendo. Ilsembra davvero l’unica arma possibile contro il virus del Covid19 che da un anno ormai sta vessando il nostro Paese e che ha messo in ginocchio la sanità e l’economia di tutto il mondo. Le somministrazioni vanno davvero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MicheleAlbano16 : @borghi_claudio @marc_sab @dwery La mascherina al aperto è una follia e impossibile il contagio al aperto a meno ch… - Lord_Vltor : 'Abbiamo avuto un vaccino in 10 mesi' Persona sensata: 'Follia' Covidioti: 'Un miracolo!' - DanieleLeone31 : @Emanuele676 @Carretero77 @Cartabellotta Non è un'assurda teoria, lo dicono i numeri. Lasciando perdere la follia c… - aleph_aleph2 : @StaseraItalia volete per favore smetterla di dire che una volta fatto il vaccino sei immune? Ma dove sta scritto?… - PresidenteNoce7 : @jennifersslaugh Gente che sta seduta su una scrivania ha già fatto il Vaccino e gente che tratta pazienti a 10 cm… -