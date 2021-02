Vaccino Covid | si pensa alla produzione in Italia Aziende da Giorgetti Colloquio Draghi-Merkel per una risposta europea

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si valuta l’ipotesi di avviare ladelcontro ilin. Ma ci sono diversi ostacoli da superare.convoca le. Si lavora concretamente all’ipotesi di avviare ladei vaccini contro ilinne. Dopo mesi di supposizioni e progetti più o meno concreti, il dossier inizia a prendere forma. Il ministro dello sviluppo economico Giancarloha in agenda un appuntamento con il Presidente di Farmindustria per fare il punto della situazione ed iniziare a valutare l’effettiva fattibilità dell’idea. Si valuta l’ipotesi di avviare ladelcontro ilin ...

Ci sono docenti che non possono accedere alantiper il personale della scuola e delle università di Roma e del Lazio, iniziati ieri. Dimenticati almeno 2mila prof. Forse di più. Motivo? La loro età. LA DENUNCIA . 'È lodevole ......richiesta arrivata dall'Ospedale san Martino di Genova che ha posto un quesito giuridico all'Ente a proposito di personale infermieristico che dopo aver rifiutato di sottoporsi alanti...Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 323.776 dosi (delle quali 134.920 come seconda), corrispondenti al 75,5% delle 428.670 finora disponibili per il Piemonte. Oggi int ...23 FEB - Arriva l’atteso ok del Ministero della Salute all’utilizzo del vaccino di AstraZeneca anche per i soggetti di età compresa tra i 55 e i 65 anni, specificando inoltre che il vaccino può essere ...