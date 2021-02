Vaccino Covid | il calcolatore per sapere quando arriverà il proprio turno

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 febbraio 2021) «Ci sono tra 21.507.836 e 34.804.913 persone davanti a te nella coda per ilin Italia». Perciò «dovresti ricevere iltra il 4 novembre 2021 e il 13 aprile 2022».sarà il mioper il? Ilche lo predicesarà il mioper il? Con l’arrivo delche speriamo ci liberi una volta per tutte dalla pandemia, “toccherà a me” è la domanda che ci poniamo di più di fronte alle vaghe tempistiche profilate dal Governo. A rispondere (non in maniera istituzionale) ci ha pensato Omini Calculator, un(gratuito) che permette di stimare quante persone ci sono davanti a noi esarà il ...