Vaccino Covid dubbi dei medici di base | «Senza dosi non cominciamo» | alcuni si defilano

Leggi su urbanpost

(Di martedì 23 febbraio 2021)– Martedì 23 febbraio 2021. Tra gli obiettivi principali del governo Draghi accelerare le vaccinazioni. Il neo premier ha siglato un protocollo condi famiglia e regioni per far partire una campagna di vaccinazione contro il Coronavirus «nel più breve tempo possibile». Un’iniziativa che dovrebbe coinvolgere almeno 35 mila. Come spiega chiaramente “Open” però i nodi da sciogliere sono tanti:dottori infatti non conoscono ancora dettagli non da poco di questa maxi operazioni. Né luoghi, né orari, tantomeno come si dovrà agire. Incognita anche sul numero dellea disposizione: idi famiglia hanno detto che inizieranno soltanto quando saranno certi di poter coprire tutti i pazienti. leggi anche l’articolo ...