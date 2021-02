Vaccino AstraZeneca fino a 65 anni: via libera del Ministero della Salute (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che stabilisce la somministrazione del Vaccino AstraZeneca ai soggetti tra i 18 e i 65 anni di età, eccetto quelli più vulnerabili. Dan Kitwood/Getty ImagesLa modalità d’uso del Vaccino prodotto da AstraZeneca in collaborazione con l’Università di Oxford è stata aggiornata. Una circolare del Ministero della Salute firmata da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione, ha dato il via libera definitivo alla somministrazione del siero fino ai 65 anni. Come si legge nel documento, il Vaccino “potrà essere utilizzato nella fascia di età compresa ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ilha emanato una circolare che stabilisce la somministrazione delai soggetti tra i 18 e i 65di età, eccetto quelli più vulnerabili. Dan Kitwood/Getty ImagesLa modalità d’uso delprodotto dain collaborazione con l’Università di Oxford è stata aggiornata. Una circolare delfirmata da GiovRezza, direttore generalePrevenzione, ha dato il viadefinitivo alla somministrazione del sieroai 65. Come si legge nel documento, il“potrà essere utilizzato nella fascia di età compresa ...

