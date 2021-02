Vaccini, si studia produzione in Italia (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Se ne parla da mesi ma ora si entra nel vivo: l’ipotesi di produrre i Vaccini contro il Covid anche in Italia approda sul tavolo del MiSE dove è previsto a breve un incontro tra il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.“Faremo il punto della situazione sulle possibilità di dare una mano”, dice Scaccabarozzi all’Ansa che aggiunge: “diremo al Ministro come si produce un vaccino e quali sono i tempi: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione passano 4-6 mesi”. “Bisogna essere consapevoli – ha aggiunto – che le aziende che si trovano in Italia, per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Se ne parla da mesi ma ora si entra nel vivo: l’ipotesi di produrre icontro il Covid anche inapproda sul tavolo del MiSE dove è previsto a breve un incontro tra il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.“Faremo il punto della situazione sulle possibilità di dare una mano”, dice Scaccabarozzi all’Ansa che aggiunge: “diremo al Ministro come si produce un vaccino e quali sono i tempi: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Insomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione passano 4-6 mesi”. “Bisogna essere consapevoli – ha aggiunto – che le aziende che si trovano in, per ...

