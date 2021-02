Vaccini prodotti in Italia, di cosa si parlerà nell’incontro Giorgetti-Farmindustria (Di martedì 23 febbraio 2021) Il vaccino anti-Covid in Italia è sempre più vicino. Dopo la volontà – avanzata i giorni scorsi direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi – di portare la produzione dei Vaccini sul territorio nazionale, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha convocato i vertici di Farmindustria, che incontrerà giovedì prossimo alle ore 14.30. “Siamo stati contattati dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre i Vaccini anti-Covid in Italia” ha dichiarato all’Ansa il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, che ha già iniziato una ricognizione approfondita per capire quali delle aziende associate dispongano delle macchine adatte per partecipare ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Il vaccino anti-Covid inè sempre più vicino. Dopo la volontà – avanzata i giorni scorsi direttamente dal presidente del Consiglio Mario Draghi – di portare la produzione deisul territorio nazionale, il ministro per lo Sviluppo economico Giancarloha convocato i vertici di, che incontrerà giovedì prossimo alle ore 14.30. “Siamo stati contattati dal ministro dello Sviluppo economico Giancarloper fare il punto della situazione sulle possibilità di produrre ianti-Covid in” ha dichiarato all’Ansa il presidente diMassimo Scaccabarozzi, che ha già iniziato una ricognizione approfondita per capire quali delle aziende associate dispongano delle macchine adatte per partecipare ...

