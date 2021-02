Vaccini, la leghista Baldassarre si appella a Zingaretti: "Pensiamo ai genitori 'caregiver'" (Di martedì 23 febbraio 2021) Simona Baldassarre si appella al governatore del Lazio: "Come politico, medico e madre, condivido l'appello che una madre come me, Lorena Iglesias, ha rivolto a Zingaretti. Oggi più che mai, in tempo di emergenza-Covid, i bambini affetti da fibrosi cistica vanno protetti, non sono malati di serie b. E tra le priorità della campagna di vaccinazione ci deve essere quella dei genitori “caregiver”. Si tratta di famiglie in difficoltà già prima della crisi pandemica, padri, madri e parenti che combattono da sempre sul campo, che letteralmente hanno cura, impegnati 24 ore su 24 per i loro familiari non autosufficienti e che troppo spesso non ricevono sostegni adeguati dalle istituzioni. Come responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega del Lazio sono vicina a questa battaglia di civiltà. La difesa delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Simonasial governatore del Lazio: "Come politico, medico e madre, condivido l'appello che una madre come me, Lorena Iglesias, ha rivolto a. Oggi più che mai, in tempo di emergenza-Covid, i bambini affetti da fibrosi cistica vanno protetti, non sono malati di serie b. E tra le priorità della campagna di vaccinazione ci deve essere quella dei”. Si tratta di famiglie in difficoltà già prima della crisi pandemica, padri, madri e parenti che combattono da sempre sul campo, che letteralmente hanno cura, impegnati 24 ore su 24 per i loro familiari non autosufficienti e che troppo spesso non ricevono sostegni adeguati dalle istituzioni. Come responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega del Lazio sono vicina a questa battaglia di civiltà. La difesa delle ...

