Vaccini | il piano italiano vira sul “modello inglese”? Nel primo trimestre non può avere efficacia per mancanza di dosi Ecco le previsioni sugli approvvigionamenti

(Di martedì 23 febbraio 2021) Somministrare la seconda dose del vaccino di AstraZeneca a tre mesi di distanza dalla prima, in modo da non dover conservare fin da subito una scorta e poter effettuare una iniezione a un numero maggiore di persone. Sarebbe questa, secondo alcuni quotidiani, la nuova strategia per ilvaccinale sul tavolo del presidente del Consiglio Mario Draghi, ispirato al “” che prevede di inoculare una prima dose a più persone possibile senza curarsi di conservare la seconda per i richiami. Al momento, però, non sembra esserci nulla di nuovo: aspettare dodici settimane prima di procedere a somministrare il richiamo di AstraZeneca, infatti, era una prassi già prima dell’insediamento del neo-premier, semplicemente perché l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) lo ha raccomandato il 10 febbraio scorso. Nessuna rivoluzione, quindi. ...

"Non possiamo sfuggire al fatto" che revocare il lockdown risulterà in un aumento dei casi e in più decessi, perché "ci saranno sempre persone vulnerabili che non sono protette dai" , ha ...... e sarà, il metodo usato per le misure Covid, chiusure, aperture, accelerazione sui. Oltre ... Ildi Salvini L'obiettivo di Salvini è piazzare uomini per marcare stretto i ministeri in ..."I vaccini hanno cambiato la situazione in nostro favore", ha ... così come i decessi sono ormai 2-300 al giorno. E un piano scandito da quattro fasi è anche quello che sogna Angela Merkel che ...Il Regno Unito, in lockdown dai primi di gennaio, ha presentato il suo piano per riaprire una volta per tutte il Paese. Il programma è supportato da una campagna vaccinale che procede a vele spiegate, ...