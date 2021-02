Vaccini anti covid | vertice al Mise con Farmindustria per produrli in Italia

(Di martedì 23 febbraio 2021) E' il ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, a tentare di dare la spallata per far produrre iin. Per giovedì 25 febbraio ha fissato un inciontro con il presidente di, Massimo Scaccabarozzi. Il quale spiegherà quale potrebbe essere la strada maestra da seguire: «Diremo al ministro come si produce un vaccino e quali sono i tempi: un vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere una bioreazione dentro una macchina che si chiama bioreattore. Da quando si inizia una produzione passano 4-6 mesi» L'articolo proviene da Firenze Post.

