Vaccinazioni Covid, Verdoliva: “Attenti alle telefonate-truffa” (Di martedì 23 febbraio 2021) Vaccinazioni Covid, Ciro Verdoliva (Asl Napoli 1 Centro) lancia l’allarme: “Attenti alle telefonate-truffa ai danni di over 80”. Ciro Verdoliva, manager dell’Asl Napoli 1 Centro lancia l’allarme delle truffe ai danni degli over 80 che utilizzano il trabocchetto della chiamata alla Vaccinazioni Covid 19 che si stanno effettuando in questi giorni alla Mostra d’Oltremare. “I Leggi su 2anews (Di martedì 23 febbraio 2021), Ciro(Asl Napoli 1 Centro) lancia l’allarme: “ai danni di over 80”. Ciro, manager dell’Asl Napoli 1 Centro lancia l’allarme delle truffe ai danni degli over 80 che utilizzano il trabocchetto della chiamata alla19 che si stanno effettuando in questi giorni alla Mostra d’Oltremare. “I

matteorenzi : Israeliani e inglesi stanno correndo sulle vaccinazioni. E i risultati oggettivamente si vedono. C’è solo un modo p… - FontanaPres : ?? Comunicazioni della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti riguardanti nuove… - zaiapresidente : ? La relazione completa sull’andamento e la progressione delle vaccinazioni anti-Covid in Veneto. >… - CudaGianni : RT @matteorenzi: Israeliani e inglesi stanno correndo sulle vaccinazioni. E i risultati oggettivamente si vedono. C’è solo un modo per usci… - blade464646 : RT @matteorenzi: Israeliani e inglesi stanno correndo sulle vaccinazioni. E i risultati oggettivamente si vedono. C’è solo un modo per usci… -