Vaccinazioni anti-Covid, al via le dosi anche per i vigili del fuoco di Pordenone (Di martedì 23 febbraio 2021) È partita stamani all’Ufficio Sanitario provinciale della Questura di Pordenone la campagna vaccinale del personale dei vigili del fuoco, nell’ambito del piano riservato alle forze dell’ordine e alle categorie essenziali. Presenti all’avvio della campagna il Questore Marco Odorisio, il prefetto Domenico Lione, il vice dirigente del Comando provinciale dei vigili del fuoco, Stefano Zanut, e il direttore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno, dalle 9 alle 19. Il Questore ha sottolineato come l’Ufficio Sanitario della Questura partecipi a pieno titolo alla campagna di vaccinazione massiva non solo per il personale della Polizia, «ma anche a favore del Corpo Nazionale dei vigili del ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 febbraio 2021) È partita stamani all’Ufficio Sanitario provinciale della Questura dila campagna vaccinale del personale deidel, nell’ambito del piano riservato alle forze dell’ordine e alle categorie essenziali. Presenti all’avvio della campagna il Questore Marco Odorisio, il prefetto Domenico Lione, il vice dirigente del Comando provinciale deidel, Stefano Zanut, e il direttore dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. Nelle due postazioni saranno somministrati 50 vaccini al giorno, dalle 9 alle 19. Il Questore ha sottolineato come l’Ufficio Sanitario della Questura partecipi a pieno titolo alla campagna di vaccinazione massiva non solo per il personale della Polizia, «maa favore del Corpo Nazionale deidel ...

FontanaPres : ?? Comunicazioni della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti riguardanti nuove… - zaiapresidente : ? La relazione completa sull’andamento e la progressione delle vaccinazioni anti-Covid in Veneto. >… - FontanaPres : Vaccinazioni Anti Covid, raccolte oltre 300 mila adesioni. Quasi il 50% degli over 80 ha già aderito. - cohibadelaserna : RT @Valori_it: Chi ha pagato per la ricerca sul vaccino anti-Covid? Qual è il prodotto più richiesto? Quali nazioni hanno comprato più dosi… - Italpress : RT @RegioneLazio: #Vaccini anti #COVID19: ad oggi, 23 febbraio, sono state effettuate 362.028 vaccinazioni. -