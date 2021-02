“V.V.S.” è il nuovo singolo dei 21HARI! (Di martedì 23 febbraio 2021) Da venerdì 26 febbraio sarà disponibile in rotazione “V.V.S.”, il nuovo singolo di 21HARI, già sulle piattaforme digitali dal 19 febbraio. V.V.S. è un brano intimo dalle sonorità rilassanti. Racconta la storia e la vita quotidiana di questi due giovani artisti di periferia. Le scene di stampo trap e streetwear fanno da sfondo a questa narrazione ricca di similitudini che attingono al loro mondo. Spiegano gli artisti a proposito del suo nuovo inedito: «In V.V.S abbiamo voluto mettere la nostra storia, l’essenza dei 21HARI accompagnata da note rilassanti e più “commerciali”, legate soprattutto alla trap classica. L’andamento rilassante della traccia riflette il nostro stato d’animo nel lavorare con Alessandro Clima, che ogni giorno ci supporta, aiutandoci a crescere e a far crescere la nostra musica. Anche la nostra etichetta ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 febbraio 2021) Da venerdì 26 febbraio sarà disponibile in rotazione “V.V.S.”, ildi 21HARI, già sulle piattaforme digitali dal 19 febbraio. V.V.S. è un brano intimo dalle sonorità rilassanti. Racconta la storia e la vita quotidiana di questi due giovani artisti di periferia. Le scene di stampo trap e streetwear fanno da sfondo a questa narrazione ricca di similitudini che attingono al loro mondo. Spiegano gli artisti a proposito del suoinedito: «In V.V.S abbiamo voluto mettere la nostra storia, l’essenza dei 21HARI accompagnata da note rilassanti e più “commerciali”, legate soprattutto alla trap classica. L’andamento rilassante della traccia riflette il nostro stato d’animo nel lavorare con Alessandro Clima, che ogni giorno ci supporta, aiutandoci a crescere e a far crescere la nostra musica. Anche la nostra etichetta ...

freddepalma : “TI RAGGIUNGERÒ” il mio nuovo singolo, fuori il 12 Marzo. Si riparte uebecitos ?????? - WARNERMUSICIT : ‘Figlia di...’ e’ il nuovo singolo di @LoredanaBerte fuori ovunque il 2 marzo il e disponibile in preorder a mezzan… - IlContiAndrea : Nella prima serata di #Sanremo2021 ci sarà #LoredanaBertè con i suoi successi e il nuovo singolo in anteprima. Naom… - GFucci58 : RT @WARNERMUSICIT: ‘Figlia di...’ e’ il nuovo singolo di @LoredanaBerte fuori ovunque il 2 marzo il e disponibile in preorder a mezzanotte… - MeryDambrosio : RT @AllMusicItalia: Ospite a #Sanremo @AmorosoOF potrebbe presentare il singolo di un nuovo progetto discografico in arrivo in autunno! Non… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo singolo Dario Cremonesi confermato alla guida dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Como Si apre un nuovo mandato, per la prima volta quadriennale, all'insegna del perseguimento di ... nell'interesse del singolo e della comunità".

Nutrire la Terra: la transizione ecologica parte dal cibo L'ecologia non si racchiude in un ministero, per nuovo e importante che sia. L'ecologia è la lente ... Così come dovrebbe informare ogni nostro singolo atto quotidiano. Il mangiare, il muoversi, il ...

Andrea Sannino, è 'Voglia' il nuovo singolo Agenzia ANSA Si apre unmandato, per la prima volta quadriennale, all'insegna del perseguimento di ... nell'interesse dele della comunità".L'ecologia non si racchiude in un ministero, pere importante che sia. L'ecologia è la lente ... Così come dovrebbe informare ogni nostroatto quotidiano. Il mangiare, il muoversi, il ...