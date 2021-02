(Di martedì 23 febbraio 2021) Emma Coronel Aispuro,di ‘El, è statain Virginia, negli Stati Uniti, con l’accusa didi. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Coronel, 31 anni, con doppia cittadinanza americana e messicana, è stataall’aeroporto internazionale di Dulles, e che oggi dovrà comparire per la prima volta dinanzi a un giudice federale. Coronel è accusata di cospirazione per la distribuzione di cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana destinata all’importazione negli Stati Uniti. È accusata, inoltre, di complicità nell’organizzazione della fuga del marito, il boss dei boss del narco, attraverso un tunnel lungo un miglio, dalla prigione di massima sicurezza di Altiplano, in Messico, nel luglio 2015. Secondo l’accusa, ...

repubblica : Arrestata in Usa la moglie di 'El Chapo', il signore del narcotraffico messicano: Emma Coronel Aispuro è stata ferm… - Corriere : Usa, arrestata la moglie di «El Chapo», il re del narcos messicani - Corriere : Usa, arrestata la moglie di «El Chapo», il re del narcos messicani - lifestyleblogit : Usa, moglie di 'El Chapo' arrestata per traffico di droga - - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Usa: arrestata la moglie del Chapo, boss del narcotraffico. Emma Coronel Aispuro accusata di traffico di droga https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa moglie

E so cosa vuol dire quando sei lì a tenere le loro mani, a vedere la vita che va via - ha detto, ricordando le sue tragedie personali, unae una figlia morti in un incidente d'auto nel 1972 e ...Nonostante a Jeff il divorzio dallaMacKenzie sia costato una fortuna. La signora, madre dei ... al cambio del millennio, hanno monopolizzato il settore automotivenon più considerato così ...Emma Coronel Aispuro, moglie di ‘El Chapo’, è stata arrestata in Virginia, negli Stati Uniti, con l'accusa di traffico di droga. Il Dipartimento di ...Ancora una volta il giovane non si fa scrupoli ad utilizzare Douglas per riavere con sé l’ex moglie. Shauna rivela a Ridge che Quinn li ha visti baciarsi, ma ha assicurato di tacere. Tuttavia, che tra ...