Usa | arrestata la moglie del Chapo | re del narcotraffico messicano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ladel bossdella droga Joaquin ‘El’ Guzman è statain un aeroporto della Virginia con l’accusa di traffico internazionale di droga. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia, spiegando in dettaglio come ha contribuito a complottare l’audace fuga del marito da una prigione del Messico. Emma Coronel Aispuro, 31 anni, ha il passaporto degli Stati Uniti e del Messico, è stataall’aeroporto internazionale di Dulles e dovrebbe comparire martedì mattina davanti alla corte federale di Washington. La donna è accusata di aver contrabbandato cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia la accusa anche di aver aiutato suo marito a fuggire da una prigione messicana nel 2015 e di aver partecipato alla pianificazione di una ...

L'ambasciata degli Stati Uniti ha espresso profonda preoccupazione per la decisione del governo georgiano di arrestare questa mattina ...