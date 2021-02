Usa | arrestata la moglie del Chapo | boss del narcotraffico | Emma Coronel

(Di martedì 23 febbraio 2021)Aispuro,di ‘El’, è statain Virginia, negli Stati Uniti, all’aeroporto internazionale di Dulles e oggi dovrà comparire per la prima volta dinanzi a un giudice federale., 31 anni, ha doppia cittadinanza americana e messicana. È accusata di cospirazione per la distribuzione di cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana destinata all’importazione negli Stati Uniti, ma anche di complicità nell’organizzazione della fuga del marito, ildeidel, attraverso un tunnel lungo un miglio, dalla prigione di massima sicurezza di Altiplano, in Messico, nel luglio 2015. Secondo l’accusa,ha collaborato con i figli di El, ...

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Coronel, 31 anni, con doppia cittadinanza americana e messicana, è stata arrestata all'aeroporto internazionale di Dulles, e che oggi dovrà comparire ...Con l'accusa di essere coinvolta in un giro di droga, la compagna del noto narcotrafficante è stata fermata all'aeroporto internazionale di Washington. La donna, 31enne con doppio passaporto americano ... Coronel è accusata di cospirazione per la distribuzione di cocaina, metanfetamina, eroina e marijuana destinata all'importazione negli Stati Uniti. Ha lanciato una linea di abbigliamento, con alcuni a ...