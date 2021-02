Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ricoverata: come sta il braccio destro di Maria De Filippi (Di martedì 23 febbraio 2021) Autrice di tanti programmi di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia ha annunciato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ecco le sue parole. Il post di Raffella Mennoia L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island, ex postina di C’è Posta Per Te, storica collaboratrice di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia è andata in ospedale. Lo ha annunciato lei stessa in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, che ha allarmato i suoi fans. Tantissimi i messaggi di vicinanza e di solidarietà. Non è la prima volta, purtroppo, che Mennoia è costretta al ricovero. Ha trascorso infatti gli ultimi quattro giorni in ospedale a causa di un ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Autrice di tanti programmi diDeha annunciato di essersi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Ecco le sue parole. Il post di RaffellaL’autrice die Temptation Island, ex postina di C’è Posta Per Te, storica collaboratrice diDeè andata in ospedale. Lo ha annunciato lei stessa in un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, che ha allarmato i suoi fans. Tantissimi i messaggi di vicinanza e di solidarietà. Non è la prima volta, purtroppo, cheè costretta al ricovero. Ha trascorso infatti gli ultimi quattro giorni in ospedale a causa di un ...

