Uomini e donne anticipazioni: GIACOMO, ecco le prime esterne (Di martedì 23 febbraio 2021) Appuntamento questo pomeriggio a partire dalle 14.45 per una nuova puntata di Uomini e donne. Oggi sarà la volta del trono classico e precisamente di GIACOMO, il quale in settimana ha fatto le sue prime esterne. Il tronista sembra entusiasta delle ragazze scese per lui e a quanto pare avrebbe già una preferita (che, ironia della sorte, coinciderebbe proprio con la preferita del suo collega Massimiliano). Durante questa puntata verrà presentata al pubblico anche la nuova tronista curvy Samantha Curcio, che prenderà il posto di Sophie Codegoni. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Spazio anche al trono over, con la storia tra Riccardo e Roberta che continua a tenere banco all'interno della trasmissione. Nella scorsa puntata il Guarnieri ha declinato la proposta di Maria De Filippi, ...

