Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: c’è già un triangolo amoroso tra i due nuovi tronisti Giacomo e Massimiliano? Arriva Samantha (Di martedì 23 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: ecco cosa vedremo nel pomeriggio. Uomini e Donne, anticipazioni 23 febbraio: Giacomo e Massimiliano si contendono una corteggiatrice? Presentazione ufficiale di Samantha Giacomo Czerny parlerà di come sono andate le sue prime esperienze con le corteggiatrici fuori dallo studio. E’ soddisfatto, anche se c’è già una ragazza che l’ha colpito più delle altre. Il problema è che questa ha colpito particolarmente anche Massimiliano Mollicone! Chi sarà la fanciulla in questione? Come andrà a finire? Sempre oggi, Samantha Curcio dovrebbe farsi conoscere ai colleghi di “Uomini e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 febbraio 2021)23: ecco cosa vedremo nel pomeriggio.23si contendono una corteggiatrice? Presentazione ufficiale diCzerny parlerà di come sono andate le sue prime esperienze con le corteggiatrici fuori dallo studio. E’ soddisfatto, anche se c’è già una ragazza che l’ha colpito più delle altre. Il problema è che questa ha colpito particolarmente ancheMollicone! Chi sarà la fanciulla in questione? Come andrà a finire? Sempre oggi,Curcio dovrebbe farsi conoscere ai colleghi di “e ...

