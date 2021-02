Una Vita, anticipazioni spagnole: due matrimoni in arrivo (Di martedì 23 febbraio 2021) Una Vita, che a marzo concluderà la messa in onda in Spagna, continuerà a tenere compagnia al pubblico italiano ancora per molti mesi prima della sua definitiva conclusione e nelle prossime puntate, come annunciano le anticipazioni spagnole, si assisterà a ben due matrimoni in casa Pasamar che faranno parlare il quartiere di Acacias. A convolare a nozze saranno Emilio e Cinta e Camino e Idelfonso. In quest'ultimo caso, però, si tratterà di un matrimonio prettamente di convenienza in quanto Camino ama una donna, la pittrice Maite e questa unione verrà concepita da Felicia per salvaguardare la reputazione della figlia. Quando si diffonderà la notizia della tresca tra Camino e Maite, infatti, scoppierà un terribile scandalo nel quartiere e la madre della giovane deciderà di trovare una soluzione ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 febbraio 2021) Una, che a marzo concluderà la messa in onda in Spagna, continuerà a tenere compagnia al pubblico italiano ancora per molti mesi prima della sua definitiva conclusione e nelle prossime puntate, come annunciano le, si assisterà a ben duein casa Pasamar che faranno parlare il quartiere di Acacias. A convolare a nozze saranno Emilio e Cinta e Camino e Idelfonso. In quest'ultimo caso, però, si tratterà di uno prettamente di convenienza in quanto Camino ama una donna, la pittrice Maite e questa unione verrà concepita da Felicia per salvaguardare la reputazione della figlia. Quando si diffonderà la notizia della tresca tra Camino e Maite, infatti, scoppierà un terribile scandalo nel quartiere e la madre della giovane deciderà di trovare una soluzione ...

peppeprovenzano : Oggi l’Italia piange la morte in #Congo dell’ambasciatore #Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e perde un altro… - GermaniaItalia : “È una giornata talmente bella, e io me ne devo andare. Ma cosa conta la nostra vita, se così riusciremo a risvegli… - robertapinotti : Esprimo la mia vicinanza e sincera partecipazione al dolore delle famiglie dell’Ambasciatore #Attanasio e del Carab… - cabellocastle : RT @girlsxrchive: 'sei il minimo della vita' 'sei malata, hai un pensiero malato' 'umanamente vali zero' 'mezza lesbica' TUTTO QUESTO X UN… - lovah20 : RT @prelemixfan: “Hai un pensiero malato” “Ho una testa che te la sogni” “Dire di una relazione LGBT solo per due tre voti in più” “Sei il… -