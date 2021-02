Una vita | anticipazioni Spagna | Ursula muore!

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 23 febbraio 2021) In Unatra qualche settimana diremo addio ad uno dei personaggi più controversi della serie spagnola. Stiamo parlando diDicenta, che morirà per mano di Genoveva Salmeron e Santiago Becerra. Ma come si arriverà a tanto? Sarà la vedova Bryce ad ordinare l’omicidio della sua ex alleata, nel timore che la donna posa rivelare in giro i suoi segreti. Unacacciata dal quartiere Per anniha seminato il terrore in quel di Acacias e la ricorderemo come uno dei personaggi più cattivi e senza scrupoli di Una, insieme a Cayetana. La Dicenta sarà destinata infatti a dire addio alla soap tra qualche settimana. Nel dettaglio, vedremo checomincerà a dare segni di pazzia, soprattutto nel momento in cui capirà ...