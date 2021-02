Una Vita, anticipazioni 24 febbraio: Ursula bramosa di vendetta (Di martedì 23 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 24 febbraio: protagonista della puntata di domani sarà innanzitutto Ursula Dicenta. Vedremo cosa combinerà! Una Vita, anticipazioni 24 febbraio: i ricordi tormentano Ursula, che vuole vendicarsi Ursula, tormentata dai ricordi, sprofonda sempre più nella pazzia. Come abbiamo anticipato, sarà determinata a vendicarsi dei vicini e cercherà la collaborazione di Genoveva: questa accetterà? Cos’altro combineranno le due dark – lady? Fabiana sempre più preoccupata per Ursula Genoveva farà avere ad Ursula una lettera di Telmo, in cui lui le negherà nuovamente di vedere il piccolo Matteo. Ciò altererà maggiormente le condizioni psichiche della donna e Fabiana si preoccuperà. Cinta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 febbraio 2021) Una24: protagonista della puntata di domani sarà innanzituttoDicenta. Vedremo cosa combinerà! Una24: i ricordi tormentano, che vuole vendicarsi, tormentata dai ricordi, sprofonda sempre più nella pazzia. Come abbiamo anticipato, sarà determinata a vendicarsi dei vicini e cercherà la collaborazione di Genoveva: questa accetterà? Cos’altro combineranno le due dark – lady? Fabiana sempre più preoccupata perGenoveva farà avere aduna lettera di Telmo, in cui lui le negherà nuovamente di vedere il piccolo Matteo. Ciò altererà maggiormente le condizioni psichiche della donna e Fabiana si preoccuperà. Cinta ...

