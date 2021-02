Una vita, anticipazioni 23 febbraio: Bellita contatta un investigatore privato? (Di martedì 23 febbraio 2021) Bellita vorrebbe trovare Margarita, ovvero la moglie di Carchano di cui non ha più notizie da quando l'uomo è stato arrestato. L'avvocato Toscano che si è occupato del caso, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 23 febbraio, consiglierà alla donna di assumere un investigatore privato per trovarla. Nel frattempo, Marcia continuerà ad avere sempre più sospetti su Santiago e cercherà di capire i suoi rapporti con Genoveva, ma l'uomo riuscirà a convincerla di aver parlato con la signora per trovarle un posto di lavoro. Poco dopo, Susana sarà sempre più nervosa dopo aver saputo che Armando è passato a salutare anche Carmen e Lolita. Una vita oggi 23 febbraio: Marcia ha sempre più sospetti su Santiago Marcia sta cercando ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 23 febbraio 2021)vorrebbe trovare Margarita, ovvero la moglie di Carchano di cui non ha più notizie da quando l'uomo è stato arrestato. L'avvocato Toscano che si è occupato del caso, come rivelano leUnainerenti la puntata di oggi 23, consiglierà alla donna di assumere unper trovarla. Nel frattempo, Marcia continuerà ad avere sempre più sospetti su Santiago e cercherà di capire i suoi rapporti con Genoveva, ma l'uomo riuscirà a convincerla di aver parlato con la signora per trovarle un posto di lavoro. Poco dopo, Susana sarà sempre più nervosa dopo aver saputo che Armando è passato a salutare anche Carmen e Lolita. Unaoggi 23: Marcia ha sempre più sospetti su Santiago Marcia sta cercando ...

