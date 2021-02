Una Vita Anticipazioni 23 febbraio 2021: Marcia ne è certa! Santiago è un impostore... (Di martedì 23 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 23 febbraio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Marcia conferma a Casilda i suoi dubbi sull'identità di Santiago e sui suoi rapporti con Genoveva. Leggi su comingsoon (Di martedì 23 febbraio 2021) Scopriamo ledi Una, per la puntata del 23. Nelle Trame della soap in onda su Canale5,conferma a Casilda i suoi dubbi sull'identità die sui suoi rapporti con Genoveva.

peppeprovenzano : Oggi l’Italia piange la morte in #Congo dell’ambasciatore #Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e perde un altro… - GermaniaItalia : “È una giornata talmente bella, e io me ne devo andare. Ma cosa conta la nostra vita, se così riusciremo a risvegli… - robertapinotti : Esprimo la mia vicinanza e sincera partecipazione al dolore delle famiglie dell’Ambasciatore #Attanasio e del Carab… - BeriandaB : La malvagità umana non ha mai fine, nessun rispetto per la vita. È sconcertante che questo gesto ignobile per di pi… - ToninoGazzella : RT @GiulioSiamoNoi: Ci uniamo al cordoglio per la perdita della vita di tre persone impegnate in una missione umanitaria. #LucaAttanasio #V… -