Una nave vaga da mesi nel Mediterraneo con 900 vitelli a bordo (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI Da mesi una nave con un carico di quasi 900 vitelli viaggia nel Mediterraneo senza mai toccare terra. Non si sa quanti siano gli animali ancora vivi. Salpato lo scorso dicembre, il cargo Karim Allah, battente bandiera libanese, ha fatto rifornimento di foraggio, dalle informazioni fin qui raccolte, solo una volta e ultimamente è rimasto fermo davanti al porto di Cagliari per oltre 10 giorni. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, quando le autorità stavano preparando un'ispezione, il cargo è ripartito verso la Spagna. Alla capitaneria di porto di Cagliari l'equipaggio non ha dichiarato di trasportare animali vivi, omissione che ha sollevato preoccupazioni per le condizioni degli 895 bovini trasportati e sulla situazione igienico sanitaria a bordo. Le associazioni Animal Welfare Foundation, Animal ...

