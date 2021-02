UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 24 febbraio 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 24 febbraio 2021: Franco Boschi (Peppe Zarbo) appare vicino alla partenza per Venezia, dove si intende recare per far visita ad Angela (Claudia Ruffo). La distanza tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) è ormai sempre maggiore! Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) pare aver risolto il problema delle proteste degli operai dei Cantieri, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 23 febbraio 2021)di Unalin onda24: Franco Boschi (Peppe Zarbo) appare vicino alla partenza per Venezia, dove si intende recare per far visita ad Angela (Claudia Ruffo). La distanza tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) è ormai sempre maggiore! Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) pare aver risolto il problema delle proteste degli operai dei Cantieri, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #24febbraio - shizvumi : al posto di dire continuo bungou stray dogs ho detto Mo continuo un posto al sole. non ce la faccio più. - rptmtt : RT @martabignone: “Il tempo è più complesso vicino al mare che in qualsiasi altro posto, perché oltre al transito del sole e al volgere del… - LaSilbe : RT @martabignone: “Il tempo è più complesso vicino al mare che in qualsiasi altro posto, perché oltre al transito del sole e al volgere del… -