Un posto al sole, anticipazioni 24 febbraio: svolta per Roberto (Di martedì 23 febbraio 2021) A Palazzo Palladini non mancheranno i colpi di scena nemmeno durante l'episodio di mercoledì 24 febbraio, come preannunciano le anticipazioni di Un posto al sole. In particolare, Roberto Ferri sarà sempre alle prese con i problemi dei Cantieri Flegrei Palladini. Dopo la crisi scaturita in seguito alla truffa finanziaria che l'imprenditore ha ordito contro Marina e Fabrizio, l'azienda naviga in cattive acque e gli operai sono stanchi di aspettare il pagamento di bonus e straordinari che gli sono stati promessi ormai da mesi, così hanno espresso il loro disappunto con Roberto che dapprima ha provato a rassicurarli in modo pacifico per poi redarguirli con veemenza quando si è verificato un gravissimo incidente ai Cantieri. Recentemente, infatti, il legno destinato alle imbarcazioni, è ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 febbraio 2021) A Palazzo Palladini non mancheranno i colpi di scena nemmeno durante l'episodio di mercoledì 24, come preannunciano ledi Unal. In particolare,Ferri sarà sempre alle prese con i problemi dei Cantieri Flegrei Palladini. Dopo la crisi scaturita in seguito alla truffa finanziaria che l'imprenditore ha ordito contro Marina e Fabrizio, l'azienda naviga in cattive acque e gli operai sono stanchi di aspettare il pagamento di bonus e straordinari che gli sono stati promessi ormai da mesi, così hanno espresso il loro disappunto conche dapprima ha provato a rassicurarli in modo pacifico per poi redarguirli con veemenza quando si è verificato un gravissimo incidente ai Cantieri. Recentemente, infatti, il legno destinato alle imbarcazioni, è ...

Rory_LT : @corrmezzogiorno Condivido! Noi siamo solo quelli del mare, del sole, dei pastori, del tiriamo a campare, del vicol… - GC15091963 : @LauraValenza1 C'hanno raccontato un mucchio di stronzate basta vedere la sfilata di superesperti in TV pronti a gu… - Prudenza_Le_Mat : @pizzadifango @Amelia8811 Io in garage ma c'è luce, non è una cantina. Luce semi diretta, ma non a sole pieno, alme… - Alessio_Porcu : Frosinone via i fantasmi, poi correre per un posto al sole - FOVRTIMESALADY : Che giorno è? Ti stai annoiando di te che parli cinicamente. Niente vale niente, ti vedo ma sei assente, quasi tras… -