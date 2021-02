Un nuovo amore per Il commissario Montalbano, Zingaretti: 'Voglio che il pubblico veda questa ultima fatica come se fosse l'ultima'. (Di martedì 23 febbraio 2021) Zingaretti rivela ai microfoni di Leggo: 'ho sempre considerato Montalbano un caro amico che abita in un piccolo paesino della Sicilia e che vado a trovare ogni anno. Voglio che il pubblico veda ... Leggi su leggo (Di martedì 23 febbraio 2021)rivela ai microfoni di Leggo: 'ho sempre consideratoun caro amico che abita in un piccolo paesino della Sicilia e che vado a trovare ogni anno.che il...

josydelucia : Non vedo l’ora che arrivi sabato ?? Gli #EdSer sono tornati e questo bacio sembra essere un nuovo inizio per il lor… - loredanaluzi17 : RT @paola140021: 'Fai Piccole Cose, ma con Grande Amore' {Madre Teresa} Buon nuovo giovedì ? ?? ?? - unaditante : RT @GemmitiMoreno: . . . chi troppo ama cerca nelle incomprensioni un nuovo punto per amarsi di più . Un tempo si chiamavano le pene d'amo… - Alessan91643208 : E dopo oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma e dimostrazione: Non toccate Francesco Oppini a Tommaso Zorzi e vi… - lapacechenonho_ : RT @RecensiamoMusic: Fabrizio Moro, “Voglio stare con te” è il nuovo estratto da “Canzoni d’amore nascoste” -