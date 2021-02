Ultimi sondaggi Demopolis | discorso Draghi | l’opinione degli italiani

(Di martedì 23 febbraio 2021) Il 65%ha apprezzato le dichiarazioni programmatiche in Parlamento del nuovo premier Mario. Al 22%, invece, non sono piaciute. È quanto emerge daglipoliticirealizzati per la trasmissione di La7, Otto e Mezzo. Tra i punti deldel presidente del Consiglio più apprezzati ci sono la mobilitazione per il rafforzamento del piano di vaccinazioni (86%), la protezione di tutti i lavoratori colpiti dalla crisi (75%), la riorganizzazione della sanità territoriale (73%), la revisione dell’Irpef con riduzione graduale del carico fiscale, preservando la progressività (70%), il rilancio della scuola dopo i mesi di Dad (66%), la transizione ecologica del Paese (65%), l’irreversibilità della scelta dell’euro (63%) e infine ...

Ewavolpones84 : RT @07Emmedi: secondo ultimi sondaggi FdI è al 17,5% e sta tallonando il PD che è sceso al 18,3%: ormai siamo vicini al sorpasso! - MagoCassandro : @MantiniRita @rambonesco @GiorgiaMeloni Premesso che secondo gli ultimi sondaggi FLD è ormai a 2 punti dal PD.?????????????????? - twMec : RT @psymonic: Ho visto gli ultimi sondaggi elettorali. Solo in pochissimi rilevano che dopo la pantomima di #draghiPremier continua l’asces… - carlossartori19 : RT @07Emmedi: secondo ultimi sondaggi FdI è al 17,5% e sta tallonando il PD che è sceso al 18,3%: ormai siamo vicini al sorpasso! - Lucrezi97533276 : Eh niente loro sono sempre primi in tutto ma nei sondaggi sono sempre gli ultimi .... chissà perché -

A proposito di Matteo Salvini: chissà come sarà stato "contento" degliche vedono in forte crescita Fratelli d'Italia. Secondo la rilevazione di Swg per il Tg La7, in una sola ...Negligiorni si è discusso molto della composizione della squadra dei ministri e infatti la maggioranza degli intervistati non è contenta di chi affiancherà Mario Draghi. Ipolitici ...La deputata del Pd Alessia Morani: " La destra che si è affermata nelle ultime elezioni regionali nelle Marche sta portando avanti scelte che evocano il ventennio fascista".La fiducia nel governo Draghi è invece al 59%, contro un 27,4 per cento che non si fida del nuovo esecutivo. Un borsino dei leader che vede al secondo posto l’unica sua ‘antagonista’ in Parlamento, Gi ...