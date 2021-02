Ultime dal Palazzo: con Draghi addio Dpcm, solo decreti. Meloni punta alla leadership del centrodestra (Di martedì 23 febbraio 2021) Come avevamo anticipato, il “metodo Draghi” consisterà nell’utilizzo di incontri one to one con i leader della maggioranza, anziché in una cabina di regia o con dei capi delegazione che dir si voglia. Detto fatto: stamattina c’è subito stato il primo incontro, con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Altra postilla al metodo Draghi: il premier non vuole sentir parlare nemmeno lontanamente dei tanto famigerati Dpcm, così cari al suo predecessore. La via maestra sarà sempre quella dei decreti-legge, strada che trova il plauso convinto anche da parte del Quirinale. A proposito di Matteo Salvini: chissà come sarà stato “contento” degli ultimi sondaggi che vedono in forte crescita Fratelli d’Italia. Secondo la rilevazione di Swg per il Tg La7, in una sola settimana il partito di Giorgia Meloni ha ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Come avevamo anticipato, il “metodo” consisterà nell’utilizzo di incontri one to one con i leader della maggioranza, anziché in una cabina di regia o con dei capi delegazione che dir si voglia. Detto fatto: stamattina c’è subito stato il primo incontro, con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Altra postilla al metodo: il premier non vuole sentir parlare nemmeno lontanamente dei tanto famigerati, così cari al suo predecessore. La via maestra sarà sempre quella dei-legge, strada che trova il plauso convinto anche da parte del Quirinale. A proposito di Matteo Salvini: chissà come sarà stato “contento” degli ultimi sondaggi che vedono in forte crescita Fratelli d’Italia. Secondo la rilevazione di Swg per il Tg La7, in una sola settimana il partito di Giorgiaha ...

juventusfc : Subito al lavoro dopo #JuveCrotone ?? Le ultime dal JTC ?? - SeaWatchItaly : ?? Dopo uno stop forzato di oltre 7 mesi, #SeaWatch3 è salpata dal porto di Burriana con la conferma, da parte delle… - juventusfc : Domani alle 14, Live su @JuventusTV le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveCrotone Qui ??… - Efisio31251859 : RT @Zippo88lrr: Anche in #Danimarca la terribile #varianteinglese doveva portare la catastrofe... I fatti dicono che non ha portato un bel… - razorblack66 : RT @Zippo88lrr: Anche in #Danimarca la terribile #varianteinglese doveva portare la catastrofe... I fatti dicono che non ha portato un bel… -