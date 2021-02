Ufficiali i primi provvedimenti per Giovanni Gozzini dopo gli insulti a Giorgia Meloni (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si poteva immaginare il professore dell’Università di Siena, Giovanni Gozzini, è stato sospeso per tre mesi in seguito agli insulti rivolti a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Durante un intervento con l’emittente fiorentina Controradio, il professor Gozzini ha rivolto frasi assolutamente sessiste nei confronti della Meloni, definendola addirittura scrofa, vacca e rana dalla bocca larga. Cosa ha detto Giovanni Gozzini con gli insulti a Giorgia Meloni e primi provvedimenti Un primo punto della situazione sulla vicenda lo abbiamo condiviso lo scorso fine settimana. Commenti offensivi che non potevano restare impuniti, così, durante una ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) Come si poteva immaginare il professore dell’Università di Siena,, è stato sospeso per tre mesi in seguito aglirivolti a, leader di Fratelli d’Italia. Durante un intervento con l’emittente fiorentina Controradio, il professorha rivolto frasi assolutamente sessiste nei confronti della, definendola addirittura scrofa, vacca e rana dalla bocca larga. Cosa ha dettocon gliUn primo punto della situazione sulla vicenda lo abbiamo condiviso lo scorso fine settimana. Commenti offensivi che non potevano restare impuniti, così, durante una ...

