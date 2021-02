Udinese | Okaka | «Abbiamo cambiato marcia dopo il match contro il Verona»

(Di martedì 23 febbraio 2021) Stefanoha parlato aTonight della stagione del club bianconero: queste le parole dell’attaccante Stefanoha parlato aTonight della stagione del club bianconero: queste le parole dell’attaccante bianconero. PARMA – «Non dimentichiamoci chegiocatouna squadra forte che si giocava il tutto per tutto. Alla fine del primo tempo, per la prima volta ho visto tutti i miei compagni desiderosi di riprendere il risultato. Stiamo cercando la strada giusta per alzare il livello del nostro campionato e raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Questa è stata la dimostrazione che la squadra ha desiderio, attaccamento per la maglia, al Club, alla responsabilità di quello che fa. Ti puoi fidare dei tuoi compagni e ieri si è vesto, alla fine ...

