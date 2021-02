UAE Tour | Tadej Pogacar | “Volevamo vincere | ho risposto a tutti gli attacchi Per la classifica non è finita”

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha vinto la terza tappa dell’UAE, imponendosi sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet al termine di un bel duello con Adam Yates. Lo sloveno si è così confermato in testa allagenerale e ha dimostrato tutta la sua felicità nelle dichiarazioni rilasciate al termine della frazione: “oggi e ci siamo riusciti, al termine di una giornata davvero impegnativa. La squadra ha sfoderato un’ottima prestazione, correndo sempre nelle giuste posizioni e facendo il ritmo nella prima parte della salita“. Il vincitore dell’ultimode France ha proseguito: “Sono riuscito a rispondere ai vari, anche a quelli di Yates: Adam è andato fortissimo, conquistare la vittoria è stato molto difficile e per questo motivo ...

Chris Harper mantiene il quarto posto nella classifica generale dello UAE Tour 2021. Il corridore della Jumbo-Visma è riuscito a difendersi sulla salita di Jebel Hafeet, concludendo nono a 1' dal ...