Twisted Metal: Sony sta sviluppando una serie TV (Di martedì 23 febbraio 2021) I lavori sulla serie TV basata sul franchise di Twisted Metal stanno proseguendo con un team d'eccezione che comprende Rhett Reese e Paul Wernick, gli autori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland. Cosa riporta Variety? Secondo Variety, lo spettacolo è una commedia d'azione prodotta da Deadpool e Zombieland, gli scrittori Rhett Reese e Paul Wernick. Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) è a bordo come scrittore e produttore. Di cosa parla la serie? La serie sarà incentrata su un estraneo che parla velocemente e ha la possibilità di una vita migliore, purché sia ??in grado di viaggiare attraverso una terra desolata post-apocalittica per consegnare un pacco. Dal momento che si basa su giochi incentrati sulla distruzione caotica di veicoli, è sicuro che non sarà un compito facile. Si dice che Will ...

