TV7Benevento : Tv: Venier, sito annuncia morte del marito Nicola Carraro ma è una bufala, lei 'vergognatevi'... - _DAGOSPIA_ : MARA VENIER COSTRETTA A SMENTIRE LA BUFALA DELLA MORTE DEL MARITO, MESSA IN GIRO DAL SITO... -

Ultime Notizie dalla rete : Venier sito

IT Da www.liberoquotidiano.it Maraè dovuta intervenire suo malgrado su una tristissima e bruttissima fake news messa in giro da qualchee divenuta virale sui social. Una vera e propria ...Maraè dovuta intervenire suo malgrado su una tristissima e bruttissima fake news messa in giro da qualchee divenuta virale sui social. Una vera e propria bufala ha infatti riguardato Nicola ...Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!). Ma che cazz.. scrivete! Vergognatevi!". Un sito web ha diffuso la fake news della morte del marito di Mara Venier ...LA BUFALA DELLA MORTE DI NICOLA CARRARO SU YOUMOVIES.IT Da www.liberoquotidiano.it Mara Venier è dovuta intervenire suo malgrado su una tristissima e bruttissima fake news messa in giro da qualche sit ...