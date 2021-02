Tv italiana in lutto, la giornalista è morta all’improvviso (Di martedì 23 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. «La redazione tutta si stringe intorno alla tua famiglia e a tuo marito Tarcisio». «È con estrema emozione e incredulità che apprendo questa triste notizia. Sentite e sincere condoglianze. Fiammetta, ci mancherà il tuo sorriso nei paddock e la tua voce in tv. Un abbraccio a tutta la famiglia», il commento di Attilio su Facebook, uno dei tanti apparsi sulla pagina Facebook di Fiammetta. Giornata nera per il mondo dei motori. Dopo il patron del team di MotoGP Fausto Gresini, oggi il motorsport italiano piange anche per la morte di Fiammetta La Guidara, storica giornalista di motori che si è spenta improvvisamente questa notte. Oltre ad essere collaboratrice di lungo corso con le riviste specializzate InMoto e Moto Sprint nella sua esperienza figurano anche collaborazioni televisive, come telecronista, e come ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. «La redazione tutta si stringe intorno alla tua famiglia e a tuo marito Tarcisio». «È con estrema emozione e incredulità che apprendo questa triste notizia. Sentite e sincere condoglianze. Fiammetta, ci mancherà il tuo sorriso nei paddock e la tua voce in tv. Un abbraccio a tutta la famiglia», il commento di Attilio su Facebook, uno dei tanti apparsi sulla pagina Facebook di Fiammetta. Giornata nera per il mondo dei motori. Dopo il patron del team di MotoGP Fausto Gresini, oggi il motorsport italiano piange anche per la morte di Fiammetta La Guidara, storicadi motori che si è spenta improvvisamente questa notte. Oltre ad essere collaboratrice di lungo corso con le riviste specializzate InMoto e Moto Sprint nella sua esperienza figurano anche collaborazioni televisive, come telecronista, e come ...

