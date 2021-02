Tuttosport: probabile ritorno in campo di Ospina e Demme contro il Benevento (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra gli infortunati del Napoli, Ospina e Demme sembrano i più vicini al ritorno in campo. Secondo quanto scrive Tuttosport, potrebbero essere tra i convocati di Gattuso domenica, per il match contro il Benevento. “Bisognerà attendere il 28 febbraio per ritrovare Petagna e il 6 marzo per il rientro di Lozano (entrambi stanno sostenendo terapie e allenamento personalizzato in palestra), mentre per Ospina e Demme, il ritorno potrebbe esserci domenica con il Benevento”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) Tra gli infortunati del Napoli,sembrano i più vicini alin. Secondo quanto scrive, potrebbero essere tra i convocati di Gattuso domenica, per il matchil. “Bisognerà attendere il 28 febbraio per ritrovare Petagna e il 6 marzo per il rientro di Lozano (entrambi stanno sostenendo terapie e allenamento personalizzato in palestra), mentre per, ilpotrebbe esserci domenica con il”. L'articolo ilNapolista.

