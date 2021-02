Tuscia Sport&Leisure | il nuovo turismo sportivo | esperienzale e sostenibile

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sono tra gli “studios a cielo aperto” più usati d’Italia e non solo, in grado di ispirare generazioni di registi italiani e stranieri e percorribili in bici, a piedi e a cavallo. © Luca PerazzoloSi tratta dei percorsi dedicati e rilanciati dalla Camera di Commercio di Viterbo con il progettoSport & Leisure (www.sport.it), un’occasione per riscoprire ile green,e lento, percorrendo i grandi set naturalistici e storici di film d’autore come “L’Armata Brancaleone” di Mario Monicelli girato a Viterbo, Vitorchiano, Valentano e Canino, il “Pinocchio” di Luigi Comencini, “Il vigile” di Luigi Zampa e “La Strada” di Federico Fellini ma anche di serie tv e kolossal stranieri tra cui “Catch-22”, con George Clooney, “The Young Pope” di Sorrentino e “I Medici”, ...

Tuscia Sport&Leisure è il progetto della Camera di Commercio di Viterbo che disegna 30 itinerari fra set cinematografici a cielo aperto, storia, natura e letteratura: all'insegna di un turismo che non ... Da Monicelli a Comencini, da Sorrentino a George Clooney, oltre 300 km di Cinema, Arte, Mitologia e Letteratura da vivere in bici, a cavallo e a piedi