Trieste, perquisizioni a casa dei volontari che aiutano i migranti in arrivo da rotta balcanica. "Sconcertati, solidarietà vista come un reato" (Di martedì 23 febbraio 2021) Trieste – Linea d'Ombra, un'associazione di volontari che da due anni si occupa di aiutare i migranti che arrivano a Trieste attraverso la "rotta balcanica", è finita sotto inchiesta. All'alba agenti della Questura e della Digos hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione di Gian Andrea Franchi e Lorena Fornasir, animatori del gruppo che effettua periodici viaggi oltre confine. Sono stati sequestrati i loro cellulari, computer, libri contabili e materiale vario. A dare notizia del provvedimento sono stati gli stessi interessati. Che spiegano: "I poliziotti erano alla ricerca di prove per un'imputazione di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che noi contestiamo, perché utilizzata in modo strumentale per colpire la solidarietà".

