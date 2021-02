Trasporto aereo: sindacati a Roma il 25 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – A un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio in modo particolare il settore del Trasporto aereo, i sindacati di categoria hanno annunciato una manifestazione nazionale che si terrà a Roma con ritrovo in piazza Montecitorio, dalle 10:30. Filt Cgil ed Uiltrasporti in una nota congiunta spiegano che “quella del Trasporto aereo è una situazione drammatica con decine di aziende in crisi e in liquidazione come Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest, Blue Panorama; in grave crisi anche gli aeroporti, le aziende di handling, di catering e l’indotto. Sono di conseguenza a rischio immediato 40 mila posti di lavoro a tempo indeterminato, oltre a 10 mila stagionali e a tempo determinato“. Tra le richieste avanzate dalle sigle sindacali, l’apertura ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – A un anno dallo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha messo in ginocchio in modo particolare il settore del, idi categoria hanno annunciato una manifestazione nazionale che si terrà acon ritrovo in piazza Montecitorio, dalle 10:30. Filt Cgil ed Uiltrasporti in una nota congiunta spiegano che “quella delè una situazione drammatica con decine di aziende in crisi e in liquidazione come Alitalia, Air Italy, Norwegian, Ernest, Blue Panorama; in grave crisi anche gli aeroporti, le aziende di handling, di catering e l’indotto. Sono di conseguenza a rischio immediato 40 mila posti di lavoro a tempo indeterminato, oltre a 10 mila stagionali e a tempo determinato“. Tra le richieste avanzate dalle sigle sindacali, l’apertura ...

