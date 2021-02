Tragedia in casa Atalanta Morto il giovane Willy Braciano Ta Bi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giocatore 21enne aveva giocato nella Primavera per essere poi prestato al Pescara. Qualche mese fa era tornato in Africa dopo aver scoperto di essere malato di tumore. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il giocatore 21enne aveva giocato nella Primavera per essere poi prestato al Pescara. Qualche mese fa era tornato in Africa dopo aver scoperto di essere malato di tumore.

