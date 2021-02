Tragedia di Caivano | arrestato per droga Ciro Migliore | il fidanzato di Maria Paola

Leggi su tpi

(Di martedì 23 febbraio 2021) I carabinieri di Napoli questa mattina hanno portato a termine un maxi blitz antia Casoria e. Tra le 24 persone arrestate dai carabinieri, per le quali il gip di Napoli Nord ha disposto il carcere, c’è anche. Il suo nome era finito sulle pagine di cronaca dopo che la fidanzata,Gaglione, era rimasta uccisa dal fratello Michele Antonio dopo essere stata speronata in scooter.è statoquesta mattina, accusato di essere uno spacciatore. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Teatro dei fatti il Parco Verde di, degradato complesso residenziale alla periferia di Napoli, noto come importante ...