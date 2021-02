Tragedia annunciata | ha tagliato la testa alla moglie

Leggi su chenews

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tutti sapevano della violenza dell’uomo, tutti sapevano dei suoi precedenti, ma laè avvenuta lo stesso. AmbulanzaLaera purtroppo nell’aria, troppe volte la donna era stata vittima di quell’uomo, troppe volte la violenza aveva fatto da cornice al loro rapporto, troppe volte laè stata evitata, ma non stavolta. Maso Saracini, Cortesano, zona Trento. Lorenzo Cattoni, 39 anni, uccide a colpi d’accetta Deborah Saltori di 42 anni, troppi anni di violenza alle spalle, troppo sangue versato, troppe lacrime. Un copione annunciato, un epilogo ormai scritto. L’uomo, agli arresti domiciliari proprio per una precedente aggressione nei confronti della donna, aveva il permesso di lasciare casa per lavorare qualche ora al giorno. Nel suo baito, il luogo scelto per la fine di questa triste storia. L’ha ...