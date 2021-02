Tragedia a Roma: 21enne si impicca con la cinta dell’accappatoio (Di martedì 23 febbraio 2021) Tragedia a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, ieri sera, intorno alle 19.45. Un ragazzo, classe 1999, è stato trovato senza vita in casa, impiccato con una cinta dell’accappatoio a una sbarra da ginnastica. Sul posto sono intervenute le volanti insieme agli agenti del distretto di Monteverde. Una scena straziante e una vita giovane spezzata via. Il 21enne, che viveva con la madre e il fratello, si trovava solo al momento del fatto terribile. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio, ma le indagini della Polizia sono ancora in corso. Il giovane pare non avesse problemi e non avesse mostrato mai segni di depressione: solamente 2 anni fa aveva dovuto fare i conti con una delusione d’amore. La salma del 21enne è ora a disposizione dell’Autorità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021), nel quartiere di Monteverde Vecchio, ieri sera, intorno alle 19.45. Un ragazzo, classe 1999, è stato trovato senza vita in casa,to con unaa una sbarra da ginnastica. Sul posto sono intervenute le volanti insieme agli agenti del distretto di Monteverde. Una scena straziante e una vita giovane spezzata via. Il, che viveva con la madre e il fratello, si trovava solo al momento del fatto terribile. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio, ma le indagini della Polizia sono ancora in corso. Il giovane pare non avesse problemi e non avesse mostrato mai segni di depressione: solamente 2 anni fa aveva dovuto fare i conti con una delusione d’amore. La salma delè ora a disposizione dell’Autorità ...

