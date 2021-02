Tra il capitalismo politico Usa-Cina attenti a quello criminale delle mafie

Leggi su formiche

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un filo lega lotta allee interessa nazionale, soprattutto in un momento critico comeche l’Italia e il mondo stanno attraversando: una pandemia che ha messo in ginocchio il sistema economico-produttivo, mettendo a rischio posti di lavoro e benessere dei cittadini. Per contrastare la pandemia, però, l’Unione europea ha messo in campo le sue risorse, anche economiche, prevedendo un piano, il Next Generation Eu, con cui far ripartire l’Unione europea e l’Italia. Di questo, e non solo, ha parlato Alessandro Aresu, ricercatore e Consigliere Scientifico di Limes, nel corso di una lezione dal titolo “L’analisi di Intelligence e la Diffusionein Italia” durante il Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri. Aresu ha richiamato il pensiero di Max Weber, il quale ...