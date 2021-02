Torta di mele greca: senza uova e senza latte e con sole 160 calorie! (Di martedì 23 febbraio 2021) Amate sperimentare sempre nuove ricette? Ecco quello che fa al caso vostro, potete cucinare una buonissima Torta di mele greca, è priva di latte e di uova, ma contiene 160 calorie. Ingredienti: 200 grammi di farina di tipo 1 (adatta agli intolleranti al glutine) 150 grammi di zucchero bianco da tavola (può essere sostituito con la stessa quantità di zucchero di canna o con 75 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 100 ml di acqua 50 ml di liquore agli agrumi 30 ml di olio extravergine di oliva 20 grammi di burro 5 grammi di cannella in polvere e la stessa quantità di confettura di albicocche 5 ml di aceto di aceto di vino bianco (potete sostituirlo con la stessa quantità di grappa) 2 mele Mezzo limone (vi servirà solo il suo succo) Un po’ di burro ammorbidito (per ungere lo stampo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 23 febbraio 2021) Amate sperimentare sempre nuove ricette? Ecco quello che fa al caso vostro, potete cucinare una buonissimadi, è priva die di, ma contiene 160 calorie. Ingredienti: 200 grammi di farina di tipo 1 (adatta agli intolleranti al glutine) 150 grammi di zucchero bianco da tavola (può essere sostituito con la stessa quantità di zucchero di canna o con 75 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 100 ml di acqua 50 ml di liquore agli agrumi 30 ml di olio extravergine di oliva 20 grammi di burro 5 grammi di cannella in polvere e la stessa quantità di confettura di albicocche 5 ml di aceto di aceto di vino bianco (potete sostituirlo con la stessa quantità di grappa) 2Mezzo limone (vi servirà solo il suo succo) Un po’ di burro ammorbidito (per ungere lo stampo ...

kawakaariii : Ok raga ora provo a dormire casomai dovessi morire non mangiatemi la torta di mele che ha fatto mamma ok?? L’ha fat… - EMOBOYSEOK : il tiramisù e la torta di mele le cose che mi fanno più cagar al mondo e invece la mia famiglia li sforna ogni giorno ma rutt u cazz ?? - nonmiricordo54 : @convivioblog @mariamacina Ci vorranno almeno 3/4 mesi, comunque; non è come fare una torta di mele - Accipicchina : Torta di mele con daquoise alle mandorle - AEsaurito : @anailime01 @Ele75480142 “Ho fatto la torta di mele perché sono gay” -

Ultime Notizie dalla rete : Torta mele sempre mezzogiorno: torta di mele in padella di Natalia Cattelani Ricetta È sempre mezzogiorno: ingredienti e preparazione torta di mele in padella di Natalia Cattelani La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno ha regalato il dolce di Natalia Cattelani: la torta di mele in padella. . La cuoca ha deliziato il pubblico di ...

Tutto il piacere del dessert nella torta bicolore in versione light ...il prezzo lancio La preparazione della nostra bicolore Tutto il piacere del dessert nella torta ... Suggeriamo la lettura delle crepes con noci e mele per una serata alternativa: gustosa, ma non troppo ...

Una torta alle mele talmente semplice e veloce da lasciare a bocca aperta anche chi la prepara Proiezioni di Borsa È sempre mezzogiorno: torta di mele in padella di Natalia Cattelani Ricetta È sempre mezzogiorno: ingredienti e preparazione torta di mele in padella di Natalia Cattelani La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno ha ...

Torta salata con cavolo viola e provola La Torta salata con cavolo viola e provola è una stuzzicante ricetta a base di pasta sfoglia ripiena di cavolo cappuccio con porro e pancetta affumicata. Una ricetta facile e ottima come antipasto o s ...

Ricetta È sempre mezzogiorno: ingredienti e preparazionediin padella di Natalia Cattelani La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno ha regalato il dolce di Natalia Cattelani: ladiin padella. . La cuoca ha deliziato il pubblico di ......il prezzo lancio La preparazione della nostra bicolore Tutto il piacere del dessert nella... Suggeriamo la lettura delle crepes con noci eper una serata alternativa: gustosa, ma non troppo ...Ricetta È sempre mezzogiorno: ingredienti e preparazione torta di mele in padella di Natalia Cattelani La puntata di oggi di È sempre mezzogiorno ha ...La Torta salata con cavolo viola e provola è una stuzzicante ricetta a base di pasta sfoglia ripiena di cavolo cappuccio con porro e pancetta affumicata. Una ricetta facile e ottima come antipasto o s ...